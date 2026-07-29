escalation-in-medio-oriente,-la-gente-a-teheran:-“situazione-orribile”

Trump ha promesso una dura risposta agli attacchi in Giordania

Teheran, 29 lug. (askanews) – Si è riacceso il conflitto in Medio Oriente dopo la fragile tregua che per alcuni giorni aveva interessato il Golfo Persico. Nuovi attacchi condotti da Stati Uniti e Arabia Saudita contro obiettivi in Iraq, mentre il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha annunciato di aver intercettato missili lanciati dall’Iran contro basi militari statunitensi in Giordania.A Teheran la popolazione è sconfortata dopo che, commentando la nuova escalation, il presidente Donald Trump ha promesso una dura risposta all’Iran.”La situazione è terribile, assolutamente orribile sotto tutti gli aspetti”, dice una donna, mentre un’altra afferma di vedere “una popolazione profondamente scoraggiata e depressa”. “Nessuno ama la guerra, tutti vogliamo vivere in pace e prosperità, ma le condizioni sono diventate molto difficili”, afferma un uomo.