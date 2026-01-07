mercoledì, 7 Gennaio , 26

esce-“acquario”,-il-nuovo-singolo-di-ultimo
Esce “Acquario”, il nuovo singolo di Ultimo

Esce “Acquario”, il nuovo singolo di Ultimo

AttualitàEsce "Acquario", il nuovo singolo di Ultimo
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 7 gen. (askanews) – Venerdì 9 gennaio arriva in radio e in digitale “Acquario”, il nuovo singolo di Ultimo, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe. L’annuncio dalle pagine social dell’Artista: “ACQUARIO, il mio nuovo singolo fuori domani a mezzanotte”.

Ecco spiegato quindi l’indizio che il cantautore romano aveva voluto dare ai suoi fan che hanno acquistato ULTIMO LIVE STADI 2025, all’interno del quale si trovava un cartoncino lenticolare in cui si alternavano il simbolo dell’infinito e quello del segno zodiacale dell’acquario.

L’uscita del nuovo singolo accende un faro su quello che si prepara a essere l’anno più importante della carriera di ULTIMO, nell’attesa di ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, il grande evento live del prossimo anno che si terrà il 4 LUGLIO a ROMA – TOR VERGATA.

Il Raduno degli Ultimi ha realizzato un sold-out di 250.000 biglietti venduti in sole 3 ore per quello che sarà il concerto più grande di sempre, un nuovo memorabile capitolo della sua storia e della storia della musica italiana.

