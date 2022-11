Esce catalogo della 23esima Triennale, venerdì 18 presentazione

Electa pubblica “Unknown unknowns” con Triennale Milano

Milano, 17 nov. (askanews) – Triennale Milano ha annunciato l’uscita del catalogo della 23esima Esposizione Internazionale di Triennale Milano, curato da Emanuele Coccia, con il progetto grafico dello studio 2×4 di New York, edito da Electa e disponibile in libreria dal 29 novembre.

Il catalogo sarà presentato venerdì 18 novembre alle ore 19.00, durante le giornate di Milano BookCity 2022. Interverranno Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano; Ersilia Vaudo, Main Curator della 23esima Esposizione Internazionale; Emanuele Coccia, curatore delle pubblicazioni e dell’installazione Portal of Mysteries; Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano e curatore della mostra La tradizione del nuovo; Grazia Quaroni, Executive Director Partnership Triennale Milano – Fondazione Cartier pour l’art contemporain; Nicoletta Morozzi, che ha collaborato alla curatela di Andrea Branzi. Mostra in forma di prosa.

Il volume è il secondo prodotto editoriale realizzato in occasione della 23esima Esposizione Internazionale. La prima pubblicazione – disponibile dal 15 luglio data di apertura dell’Esposizione Internazionale – contiene una raccolta di saggi sui temi dell’Esposizione, mentre il catalogo si concentra sui progetti e sulle opere esposti presentati attraverso numerose immagini di allestimento.

Ampio spazio viene dato alla mostra tematica, a cura di Ersilia Vaudo, agli artisti dell’esposizione Mondo Reale, realizzata in collaborazione con Fondation Cartier pour l’art contemporain, e a La tradizione del nuovo, a cura di Marco Sammicheli. Nel catalogo sono presenti anche i contributi sui progetti speciali, parte integrante della manifestazione, che coinvolgono gli storici dell’arte Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, il musicista e scrittore Francesco Bianconi, il filosofo Emanuele Coccia, la ricercatrice e docente del Dipartimento ABC del Politecnico di Milano Ingrid Paoletti, l’artista e Grand Invité di Triennale 2021-2024 Romeo Castellucci, il maestro dell’architettura e del design Andrea Branzi e l’architetto Lapo Lani. Sono inoltre presentate le opere di Francis Kéré, realizzate appositamente per l’esposizione, e le partecipazioni internazionali, quali Austria, Burkina Faso, Cina, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Ghana, Kenya, Italia, Lesotho, Messico, Padiglione Rom Sinti, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Serbia, Ucraina.

Il catalogo – disponibile sia in italiano che in inglese – presenta un’ampia selezione di immagini di allestimento che accompagnano i testi sulle opere e i progetti, configurandosi come un importante materiale di archivio che rispecchia la costellazione di mostre e progetti che compongono la 23esima Esposizione Internazionale.

