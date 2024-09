Esce “Girandolemozioni”, il nuovo brano di Phil Bianchi

Con un gioco di parole disegna mille sfumature di colori

Roma, 6 set. (askanews) – Esce oggi, 6 settembre, su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo e il video di Phil Bianchi, Girandolemozioni, prodotto dallo stesso cantautore per The Orchard. Il brano con un gioco di parole disegna mille sfumature di colori e significati: girandole per un viaggio nelle emozioni del cuore che diventano luoghi da esplorare e che, come girandole, ci mostrano le tante sfumature del nostro essere unici ed irripetibili.Il nuovo brano di Phil Bianchi è una riflessione intima dove il cantautore mette a confronto in una relazione, le distanze fisiche e quelle mentali che spesso, possono allontanare più dello spazio. Phil Bianchi non tradisce le aspettative e ci regala un altro tassello che racconta una pagina di vita, frutto di un tempo “lento” in cui sedimentano le emozioni, senza la fretta ed i ritmi dettati da mode e modi.La musica è in un periodo di grande sperimentazione, ma il life-motive di Phil Bianchi ci accompagna attraverso le mille sfumature dei sentimenti, di intime riflessioni. Lui è un viaggiatore e con la musica un po’ caraibica ed un video girato alle Isole Maui, Hawaii, ci porta in giro, con un testo significativo e musica esotica, in un altrove geografico e lontano dove ritrovarsi. In questa dualità tra fisicità e spiritualità, Phil Bianchi firma e produce interamente il brano, tra spiagge da sogno, cascate ripidissime, acqua cristallina e altissimi vulcani assopiti. I luoghi delle riprese sono precedenti al rovinoso incendio dell’anno scorso che ha letteralmente raso al suolo gran parte dell’isola, conservandone un ricordo prezioso.”L’idea è di pubblicare un altro tassello di questo mio percorso interiore. Vado contromano – conclude Phil – procedo con lentezza, sono pezzi importanti ragionati, non posso accelerare o essere frettoloso perché il mercato lo richiede. Vorrei che la mia carriera fosse in crescendo, migliorando come il vino che crescesse e maturasse con me”.Un brano ricco di sentimenti, sensazioni, messaggi, contaminazioni e con la volontà di parlare d’amore attraverso una nuova prospettiva. Un brano che diventa per Phil un’esigenza, per raccontare e raccontarsi senza freni, con la musica come unico strumento per vincere le inquietudini e i momenti di smarrimento.