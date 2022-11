Esce il nuovo singolo di Alfa “5 Minuti”

Avrebbe dovuto partecipare alle audizioni di Sanremo Giovani

Milano, 22 nov. (askanews) – Alfa, cantautore genovese classe 2000 e artista da oltre 350 milioni di stream, pubblica lunedì 28 novembre per Artist First il nuovo singolo “5 Minuti”, brano che avrebbe dovuto presentare quest’anno alle audizioni di Sanremo Giovani ma che a causa di problemi di salute non ha potuto portare. Verrà cantato per la prima volta in occasione del suo live sold-out il 27 novembre al Fabrique di Milano, e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da lunedì 28 novembre e dal 2 dicembre in radio.

Alfa ci racconta così il brano: «”5 minuti” è una canzone nata sei mesi fa, e rappresenta quei famosi minuti della sveglia rimandata. Quest’immagine mi accompagna da sempre, sono sin da piccolo un ritardatario. Il brano parla di quanto sarebbe bello, quando sogniamo qualcuno che ci manca, avere cinque minuti in più per poter continuare a stare insieme».

Il brano è infatti dedicato a un’amica dell’artista scomparsa anni fa in un incidente stradale: cinque sono i minuti che gli basterebbero per poter rimanere con lei nei sogni.

Riguardo alla possibilità di portare il brano alle audizioni di Sanremo Giovani, Alfa racconta: “Non vedevo l’ora di presentare “5 Minuti” alla commissione artistica di Rai, perché quello è un pezzo importante per me. Sanremo Giovani mi sembrava proprio la strada per la cosiddetta “gavetta”, che nella mia carriera non è mai realmente capitata: ho 22 anni ma il primo singolo l’ho pubblicato 4 anni fa e ha avuto successo da subito, quindi mi è sembrato di non aver avuto il giusto tempo per crescere e maturare lentamente. Sono certo che da questo punto di vista l’esperienza di Sanremo sarebbe stata per me davvero formativa. Il destino però si è messo di traverso e mi ha impedito di partecipare: non riuscivo ad alzarmi dal letto, non avevo voce, ho provato una sensazione di rabbia incredibile e di impotenza, come quando perdi un treno che ti passa davanti. In ogni caso non volevo far uscire “5 Minuti” senza legarla a un evento per me rilevante. Suonarla per la prima volta al mio concerto al Fabrique, che preparo da mesi, la renderà un’esibizione super emotiva; cantarla sarà catartico: un regalo per tutti i miei fan e soprattutto una dedica speciale alla mia amica che non c’è più”.

