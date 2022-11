Esce “Io e te”, il nuovo singolo di Monica Sarnelli e Gianni Fiorellino

Il brano, prodotto e distribuito dalla Zeus Record, avvia la collaborazione tra i due artisti

Un primo singolo, dal titolo “Io e te” e, in seguito un album di inediti, unisce in una nuova collaborazione i musicisti Monica Sarnelli e Gianni Fiorellino.

Il brano, prodotto e distribuito dalla Zeus Record su tutte le piattaforme digitali, è cantato da Monica Sarnelli e Gianni Fiorellino, anche autore del testo e della musica.

Due artisti amati e noti al grande pubblico per la loro lunga militanza sul “fronte del palco”, per la versatilità riconosciuta nell’affrontare generi musicali diversi e, sopra ogni cosa, per la tenacia con cui entrambi, seppure nelle rispettive differenze di ambiti e percorso, affrontano e rinnovano la grande tradizione, pop e melodica, della musica e della canzone napoletana.

Gianni Fiorellino, classe 1982, 13 album al suo attivo e migliaia di concerti in Italia e non solo. Una carriera travolgente la sua, iniziata più di 25 anni fa, che lo ha portato a collaborare con prestigiosi interpreti ed autori e a calcare autorevoli palcoscenici nazionali, a partire dalla straordinaria avventura vissuta, per ben due volte, al Festival di Sanremo.

Monica Sarnelli, straordinaria protagonista della scena pop melodica napoletana, ha al suo attivo una decina di album e centinaia di interpretazioni di brani, scelti tra la vastissima produzione, classica e contemporanea, dei più grandi autori napoletani.

In ambito nazionale, la sua voce è unita, da ormai più di 26 anni, alla sigla della soap televisiva di Rai 3 “Un posto al sole”, scritta da Antonio Annona e Bruno Lanza, ed incisa, in duetto con Carlo Famularo, nel 1996.

“Io e te”, che sancisce l’incontro fin qui inedito tra questi due artisti, sintetizza già nel titolo l’argomento su cui sono improntati versi e musica: “è una canzone d’amore – sottolinea l’autore, arrangiatore ed interprete Gianni Fiorellino – dove questo sentimento di cui tutti noi abbiamo uno smisurato bisogno, viene dichiarato con forza e con passione.

Un amore che non vuole ostacoli, che supera ogni difficoltà, di età o di classe sociale, un amore necessario senza il quale tutto finisce e niente più ha senso”.

“Nella musica, così come nella vita – aggiunge Monica Sarnelli – gli incontri sono preziosi e, diciamolo, quelli belli ed importanti, sono molto rari. Per questo quando accadono bisogna saperli riconoscere e accoglierli come un dono.

Per chi come me ha sempre cercato nella musica stimoli vitali da restituire al pubblico, incontrare Gianni Fiorellino e iniziare una collaborazione con lui, frontman ed autore di prim’ordine nonché valentissimo polistrumentista, è un’occasione di condivisione che potrà sicuramente arricchire il mio percorso artistico di nuove importanti esperienze”.

Inciso e missato da Espedito e Ciro Barrucci negli studi della Zeus Record, il brano farà parte della track list del prossimo album di Monica Sarnelli, realizzato per intero da Gianni Fiorellino, la cui uscita è annunciata già nel prossimo gennaio 2023, prodotto e distribuito proprio dalla storica etichetta discografica napoletana.

Nel disco, con Monica Sarnelli e Gianni Fiorellino, impegnato anche alle tastiere e al pianoforte, suonano Marco Zurzolo (sax), Maurizio Fiordiliso (chitarre), Pasquale De Angelis (basso), Mariano Barba (batteria).

Il videoclip che accompagna l’uscita del singolo è diretto dal regista Luciano Filangieri, sulla sceneggiatura di Luca Delgado ed è interpretato dagli attori Francesco Barra e Martina Sionne, con la partecipazione di Tiziana Carotenuto e Diego Sommaripa. Il direttore della fotografia è Peppe De Muro, la scenografia è di Martina Cioffi.

