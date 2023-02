Esce “Le verità nascoste del delitto Attanasio” di Antonella Napoli

Libro-inchiesta della giornalista e scrittrice sull’agguato

Roma, 14 feb. (askanews) – Il prossimo 17 febbraio arriva in libreria “Le verità nascoste del delitto Attanasio”, libro inchiesta di Antonella Napoli, giornalista e scrittrice, direttrice del magazine Focus on Africa, nel secondo anniversario dell’uccisione dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, vittima di un agguato insieme al carabiniere che gli faceva da scorta, Vittorio Iacovacci, e l’autista del World food programme Mustapha Milambo.

Il libro verrà presentato venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 17:30, presso la Fondazione per il giornalismo Paolo Murialdi. L’evento sarà introdotto dalla direttrice di All Around. Lucia Visca, e dialogheranno con l’autrice il presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, Salvatore Attanasio, padre dell’ambasciatore, e Dario Iacovacci, fratello del carabiniere accompagnato dal papà.

Oltre ad aver acquisito tutti gli atti dell’indagine giudiziaria della Procura del Tribunale di Roma la Napoli, che conosceva bene Attanasio, ha raccolto testimonianze sul posto trascorrendo un lungo periodo in Congo. Voci che avvalorano la tesi che non si sia trattato di un tentativo di sequestro finito male ma di un’azione premeditata che l’autrice racconta con dovizia di particolari suffragati da riscontri confermati anche negli atti della Procura di Roma.

