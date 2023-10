Esce moneta su 170esimo anniversario Agenzia Dogane e Monopoli

Valore nominale di 5 euro, tiratura di 2.500 pezzi

Roma, 16 ott. (askanews) – La moneta emessa oggi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, celebra il 170° anniversario dell’istituzione di una delle tre agenzie fiscali dello Stato: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Creata dall’artista incisore Valerio De Seta e prodotta presso le Officine della Zecca dello Stato, la moneta in argento ha un valore nominale di 5 euro è in versione proof con una tiratura di 2.500 pezzi.

Sul dritto, al centro, logo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con elementi colorati. Ad arco, le rispettive scritte “REPUBBLICA ITALIANA” e “AGENZIA DOGANE E MONOPOLI”; ai fianchi del logo, le date “1853 – 2023”, rispettivamente l’anno d’istituzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’anno di emissione della moneta. In esergo, la firma dell’autore “V. DE SETA”. Moneta con elementi colorati. Sul rovescio, veduta della sede centrale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai in Roma. In alto, “2023”, anno di emissione della moneta; in basso, rispettivamente al centro e a sinistra, il valore “5 EURO” e “R” identificativo della Zecca di Roma.