Esce ‘Niente di sbagliato’ di ‘HotHeLL77’ contro violenza donne

Brano di Giammarco Calosso, Matteo Pagnini, Marco Pisanò

Roma, 5 dic. (askanews) – ‘Niente di sbagliato’ è il titolo del nuovo brano del gruppo ‘HotHeLL77’, composto da Giammarco Calosso (cantautore), Matteo Pagnini (compositore e music production) e Marco Pisanò (grafico e producer). “‘Niente di sbagliato’ mette l’accento su un tema attuale, quello delle donne vittime di violenza”, spiega Calosso. “In particolare in questo brano racconto la storia di una ragazza che subisce violenza psicofisica dal compagno. Lui, sostenendo di amarla e soggiogandola, non le permette di vestirsi in modo femminile e di uscire come qualsiasi altra donna abbia il diritto e il piacere di fare”, aggiunge. “Lei, giunta ad un punto di non ritorno, si trova così davanti a un bivio: riprendersi in mano la vita o continuare con i soprusi. Decide di raccogliere tutte le proprie forze e di allontanarsi definitivamente dal compagno, lasciandosi il passato alle spalle”, racconta.

Street Orday, all’anagrafe Giammarco Calosso, muove i primi passi nella frizzante scena musicale che la sua città natale, Lecce, offre dai primi anni 2000 in poi, quando gruppi come PMC, Club Dogo, Cor Veleno e One Mic fanno appassionare al rap migliaia di adolescenti in tutta la penisola. Dopo una serie di pubblicazioni e concerti aperti ai più grandi rappresentanti del genere nel panorama musicale (Fabri Fibra, Marracash, Club Dogo, Kaos One, Emis Killa, Noyz Narcos), complice l’iscrizione alla Facoltà di Ingegneria Elettronica a Bologna, si trasferisce nel capoluogo emiliano, dove si esibisce anche al Bologna Fiere in occasione dell’open day universitario. E’ qui che, con l’amico di infanzia Euphemic e il producer locale Matt Pain, fonda l’HotHeLL77.

HotHeLL77 è un progetto nato a Bologna dalla passione per la musica di tre amici, che hanno unito strumentali crude a sonorità moderne per creare un suono originale. Euphemic e Matt Pain sono i beatmaker del gruppo, mentre Street Orday completa con testi ricchi di contenuti e significati nascosti l’offerta musicale di questo trio, che esordisce ufficialmente con il brano ‘Niente Di Sbagliato’, un manifesto di denuncia verso le violenze fisiche e psicologiche subite dalle donne nella società odierna, a cui segue un messaggio di rinascita e invito a cercare il coraggio di voltare pagina.

Il singolo è pubblicato dall’etichetta discografica “Il suono del successo Music Production” e distribuito dall’etichetta “Artist First” su tutti i Digital Stores e in esclusiva su iTunes e Spotify.

