Esce seconda edizione della guida “Vini per l’estate” di DoctorWine

Sarà presentata il 20 maggio a Milano, il 23 a Napoli e il 28 a Roma

Milano, 4 mag. (askanews) – Esce a fine maggio la seconda edizione della guida “Vini per l’estate” realizzata da Daniele Cernilli e dal team di DoctorWine. Un agile volumetto che propone una selezione di 350 vini ideali per la stagione calda, con suggerimenti, note di degustazione e consigli per gli abbinamenti con la cucina leggera e fresca tipicamente estiva

La nuova guida sarà presentata ufficialmente sabato 20 maggio all’Hotel Principe di Savoia di Milano, martedì 23 all’Hotel Vesuvio di Napoli e domenica 28 all’Hotel Mama Shelter di Roma. La presentazione sarà l’occasione per il pubblico di degustare i vini ai banchi d’assaggio e conoscere le novità in cantiere del network editoriale dedicato all’informazione e alla cultura del vino fondato da Cernilli. Per DoctorWine è prevista infatti l’apertura di una nuova sede milanese che ospiterà corsi di formazione e incontri, e l’uscita di un’”app” che offrirà in formato elettronico tutte le inforazioni e i dati presenti nella “Guida essenziale ai vini italiani” e nella “Guida mangiare e dormire tra i vigneti”. Sempre quest’anno è infine previsto il restyling completo del sito “che renderà più intuitiva e coinvolgente la ricerca dei numerosi approfondimenti e contenuti esclusivi presenti”.

“Vini per l’estate” sarà in vendita nell’e-shop di DoctorWine.

continua a leggere sul sito di riferimento