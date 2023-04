Esce “Solo fiori”, l’EP di Paolo Benvegnù

Anticipato dal singolo “Non esiste altro” con Malika Ayane

Milano, 11 apr. (askanews) – “Solo fiori”, l’EP di Paolo Benvegnù disponibile dal 28 aprile in tutti gli store digitali e in formato fisico (12 pollici) su etichetta Woodworm Label, verrà anticipato dal singolo “Non esiste altro” con Malika Ayane, disponibile in digitale e per la programmazione radiofonica da venerdì 14 aprile.

Oltre alla collaborazione con Malika Ayane, “Solo fiori” conterrà le tracce inedite “Italia Pornografica”, “Our Love song”, “27-12” e “Tulipani”.

Il cantautore milanese racconta così “Non esiste altro”: “Non Esiste altro è un risveglio, una rinascita quotidiana, è una storia antica come il tempo. La volontà di combaciarsi degli amanti e le difficoltà del quotidiano, nell’impossibilità di trovare un proprio posto nel mondo.

Per molti la Vita è Realtà, per molti una illusione. Rimangono gli istanti da trattenere e le piccole cose imprendibili, inscindibili. Come nell’Orlando furioso: tutto si insegue senza trovarsi mai”.

Benvegnù riesce come sempre a far suonare le parole come versi di una poesia, dove questa volta alla sua voce se ne aggiunge un’altra che alla poesia riesce a donare connotati di pura magia, la voce di Malika Ayane.

Benvegnù, assente dai palchi con un vero e proprio tour dal 2020, presenterà i brani di questo EP e quelli che hanno segnato la sua ormai trentennale carriera durante due speciali appuntamenti dal vivo organizzati da Magellano Concerti: Il 6 maggio all’Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone di Roma (ore 21:00, Viale Pietro de Coubertin, 30) e il 12 maggio alla Santeria Toscana 31 di Milano (Viale Toscana 31).

continua a leggere sul sito di riferimento