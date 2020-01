ESCLUSIVA 90MIN | Roma, Paul Rogers: “Missing child il mio vanto. Diamo l’esempio contro i razzisti”

Ci sono nazioni, istituzioni e presidenti che ancora non hanno capito come si utilizzano i social network. Scrivono commenti e post come se partecipassero a una riunione di condominio. Non hanno ancora ben inteso che nelle stanze di Twitter, Facebook e Instagram ci sono orecchie, occhi e cuori dappertutto. Tutti prostrati alla logiche dell’emulazione, alla politica del così fan tutti. Politici influencer, dibattiti da trash tv e commenti tranchant solo per fare gara di like. In un universo del… continua a leggere sul sito di riferimento