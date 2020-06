ESCLUSIVA | Carolina Morace: “Dovrebbe essere la divisione calcio femminile ad indicare la strada da seguire”

Esclusiva – Wembley è un sogno per chiunque inizi a giocare a calcio. Poter giocare sotto l’arco più famoso del mondo calcistico significa aver realizzato i propri sogni di gioventù, esser diventati ciò che si sperava, mentre si rincorrevano il pallone e la speranza nel campetto del quartiere. Carolina Morace, i primi attimi del suo straordinario viaggio non li ricorda, il suo pomeriggio sotto l’arco dei sogni però, non potrà mai dimenticarlo. 4 gol a Wembley, nazionale inglese annichilita e… continua a leggere sul sito di riferimento