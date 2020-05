Esclusiva ISpazio: Ecco quando riapriranno gli Apple Store in Italia

A causa del COVID-19, Apple ha chiuso tutti i suoi Store ufficiali in Italia e nel resto del mondo. In questi giorni abbiamo visto che la situazione è migliorata e di conseguenza in alcuni Paesi è già iniziata la riapertura dei negozi. La domanda che tutti si pongono adesso è: Ma in Italia quando riapriranno gli Apple Store?

La redazione di iSpazio ha ricevuto questa notizia in esclusiva e siamo gli unici in grado di anticiparvi quella che sarà la data di riapertura degli Apple Store in Italia.

