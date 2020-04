Esclusiva: Juventus, sfida a Manchester City e Real Madrid per la nuova stella del Brasile

​​Come rivelato in esclusiva dal team inglese di 90min.com, il talentuoso Gabriel Veron potrebbe presto compiere il salto di qualità e calcare il prestigioso palcoscenico del calcio europeo. Il 17enne di proprietà del Palmeiras è finito recentemente sulla lista dei desideri di Manchester United, Manchester City e Chelsea, che si sono aggiunti a Barcellona, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Benfica e ​Juventus. Per la stella indiscussa ai Mondiali Under 17 in Brasile la lotta è… continua a leggere sul sito di riferimento