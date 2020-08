Esemplare aquila di Bonelli nel Parco nazionale Arcipelago La Maddalena

ROMA (ITALPRESS) – Si chiama Inoche, che in lingua sarda significa “Qui”, la giovane aquila del Bonelli che da qualche mese volteggia sul Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. Inoche è una delle aquile rilasciate in Sardegna grazie al progetto “Aquila a-Life” che ha come finalità l’incremento dell’areale di aquila fasciata nel Mediterraneo occidentale e il recupero della specie, oggi classificata – in Italia – in pericolo critico di estinzione (CR) a causa della distruzione dell’habitat, disturbo antropico e prelievo ai nidi per falconeria. Il progetto – iniziato nel 2017 – è coordinato da Grefa, una Ong spagnola, con la collaborazione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in Italia e di ricercatori francesi nonchè con il supporto formale della Regione Sardegna;

