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Esercitazione anfibia congiunta Francia-Brasile al largo di Rio
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Esercitazione anfibia congiunta Francia-Brasile al largo di Rio

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Missione di addestramento e per perfezionare cooperazione tra i paesi

Roma, 29 apr. (askanews) – Nelle immagini, le forze militari francesi e brasiliane svolgono esercitazioni congiunte al largo della costa di Rio de Janeiro e sull’isola di Marambaia. Le operazioni si svolgono nell’ambito della missione Jeanne d’Arc della marina francese. Impiegati circa 2.000 militari: la fase di addestramento presso il complesso navale Ilha do Governador di Rio, è stata seguita da una fase in mare con navi anfibie, navi di scorta e fregate, a cui ha fatto seguito lo sbarco.”È sia una missione di addestramento che una missione operativa – ha spiegato Jocelyn Delrieu, al comando della task force francese – stiamo imbarcando 150 giovani ufficiali, al terzo anno di addestramento, sulla Dixmude (portaelicotteri anfibia della marina francese) e sulla fregata che la scorta; si uniranno alle loro prime unità già a luglio. Ci schieriamo nei tradizionali teatri operativi della marina francese per proteggere i nostri interessi e per lavorare con i nostri partner e alleati”, ha aggiunto.Obiettivo dell’esercitazione, spiegano le forze francesi, è “migliorare l’interoperabilità con le forze armate brasiliane e perfezionare le nostre procedure congiunte, in modo da poter essere impiegati in un’operazione al loro fianco”.

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