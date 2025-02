Esercitazioni Nato, gen. D’Addario: tanta pratica è la chiave

Da Steadfast Dart 25 il comandante di Allied Reaction Force NATO

Smardan (Romania), 19 feb. (askanews) – Secondo il generale Usa Chris Cavoli – comandante supremo Usa in Europa e Comandante Supremo Alleato in Europa (Saceur) – i Nato Rapid Deployable Corps hanno svolto un lavoro assolutamente spettacolare nel riunire le nazioni e creare un’unità reattiva rapidamente dispiegabile che ha già dimostrato il suo valore nelle esercitazioni nei Balcani. Ma come si applica questo contributo all’esercitazione Nato Steadfast Dart 2025? Askanews lo ha chiesto, durante gli addestramenti in Romania, al generale di corpo d’armata Lorenzo D’Addario, comandante dell’Allied Reaction Force della NATO:”Ci addestriamo preparando ed eseguendo uno schieramento di forze in tempi molto brevi utilizzando tutti i domini, marittimo terrestre, aereo, cyber e spazio, e questo mettendo in comune varie capacità che vengono da diversi paesi. Quindi c’è la pianificazione, c’è l’attuazione, c’è il collegamento con i paesi che ci ospitano. Si tratta di un’attività complessa ma che diventa semplice se la si prova ogni volta, cambiando il Paese, cambiando le circostanze, cambiando gli scenari. È interessantissimo e richiede soltanto parecchia pratica”.Servizio di Cristina Giuliano Montaggio: askanews Immagini: askanews, Nato