ESG Impact: presentata startup che misura sostenibilità aziende

A Parma presso il Labirito della Masone

Roma, 23 lug. (askanews) – Il futuro sostenibile delle imprese è stato al centro dell’evento D-ESG Now: orientarsi tra innovazione, persone e corporate governance, organizzato da L&C Corporate in partnership con FDC Consulting Digital ESG presso il Labirinto della Masone.All’incontro ha partecipato anche Gianni Muraca, CEO di ESG Impact, la startup innovativa che supporta le aziende nel loro percorso di sostenibilità, aiutandole a ottenere il rating ESG.Durante il suo intervento Muraca ha ricordato come la piattaforma sia nata con l’obiettivo di “andare incontro alle esigenze di diversi operatori: il mondo bancario, le imprese, gli investitori e i consumatori”.Tra gli altri relatori presenti anche Francesco Di Ciommo, CEO di FDC Consulting Digital ESG che ha evidenziato come sostenibilità e reputation diventano un vantaggio competitivo, quindi è fondamentale sapersi misurare in termini di sostenibilità e saperlo raccontare al mercato.Presenti anche Laura Corazza, professoressa di Sustainability Accounting presso il Dipartimento di Management “Valter Cantino” dell’Università di Torino, Vincenzo Serena, Responsabile Imprese Banco BPM – Direzione Milano; Giovanni Baroni, presidente nazionale della Piccola Industria di Confindustria; Marco Cenicola, Consigliere eletto di Federmanager Gruppo Giovani e Direttore Generale nonché Co-Founder di Chrono Packaging; Emanuela Sanvido, Vicepresidente di A.I.R. Down Odv e CoorDown; Emanuela Presciani, Strategic Alliance Manager di StoryFactory; Alessandro Garlassi, CEO & Founder di Datasmart Italia; Martina Cecchi, Expert Panel Organizzazione e Rapporti di Sistema, Giovani Imprenditori Confindustria – Avvocato d’impresa.