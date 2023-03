“Un solo giorno, un solo programma”, è lo slogan di questa iniziativa, infatti il corso si svolgerà simultaneamente in numerose città europee di cui 5 in Italia.

E’ il modo di ESRA (European Society of Regional Anaesthesia) per avvicinarsi a chi vuole tenersi aggiornato, ma non ha possibilità di spostarsi per seguire il congresso annuale.

I massimi esperti nel campo si impegneranno a divulgare, dimostrare e discutere le metodiche più recenti in un clima di amicizia e di condivisione.

Ad essi si affiancheranno diversi contributi da parte di riconosciuti esperti internazionali. Quest’anno verranno affrontate le tematiche più attuali, principalmente nell’ambito della Terapia Antalgica, dell’Anestesia Loco Regionale nella chirurgia ambulatoriale e nella Nora (Non Operative Room Anaesthesia, Anestesia al di fuori della sala operatoria) e soprattutto saranno approfondite tematiche riguardanti l’anestesia multimodale.

Non mancheranno approfondimenti su altri importanti topic, così come saranno fornite risposte a tutti i quesiti più intriganti, che il pubblico vorrà porre agli esperti.

Ogni sessione si chiuderà con un workshop/live demo in cui i partecipanti potranno vedere da vicino la metodica appena descritta.

L’evento, patrocinato da Esra Italia, vede presidenti del congresso il prof. Giuseppe Servillo Ordinario di Anestesia dell’Università Federico II e il prof. Giuseppe Lubrano, direttore della UOC di Anestesia dell’Ospedale Fatebenefratelli e presidente del Collegio dei Primari di Anestesia e Rianimazione della Regione Campania (CPARC)”.

"Esperti a Confronto" all'Ospedale Buonconsiglio Fatebenefratelli

