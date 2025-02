Esperti Sudcorea: dialogo Trump-Kim? Non porterà a nulla di concreto

Sondaggio realizzato da un istituto di ricerca

Roma, 5 feb. (askanews) – La possibilità che il presidente Usa Donald Trump riesca raggiungere risultati tangibili con il leader nordcoreano Kim Jong Un nei negoziati che ha detto di voler condurre con Pyongyang sono basse. Questa l’opinione di circa il 70 per cento degli esperti sudcoreani interpellati dall’Istituto per gli studi sull’Estremo Oriente dell’Università di Kyungnam.

L’ente di ricerca ha realizzato un sondaggio online il mese scorso su 40 esperti sudcoreani in materia di sicurezza legata alla Penisola coreana.

Dei 40 intervistati, tra ricercatori, giornalisti ed ex diplomatici, il 70 percento, ovvero 28 persone, ha previsto che, anche se l’amministrazione statunitense ricominciasse il dialogo con la Corea del Nord, sarebbe “difficile” ottenere risultati tangibili e sostanziali.

Solo il 27 percento ha ritenuto che si possano aspettare risultati dai colloqui tra Stati uniti e Corea del Nord, qualora questi riprendessero.