AGI – Erano giunti all’alba di oggi davanti alla spiaggia di Sellia Marina, tra Crotone e Catanzaro, sulla costa ionica di quest’ultima provincia, a bordo di una imbarcazione a vela: donne, uomini, alcuni bambini, in tutto poco più di una ventina di persone alla ricerca della solita terra promessa. A terra, però’, non hanno potuto mettere piede: la loro barca è stata presa in consegna da una unità navale della Guardia di finanza per essere scortata fino al porto di Crotone da dove, poi, avrebbero dovuto raggiungere l’hub regionale per l’accoglienza dei migranti di Sant’Anna.

Quando avevano già percorso metà del tragitto,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Esplode una barca al largo di Crotone. Morti 3 migranti, feriti due finanzieri proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento