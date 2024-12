Esplosione a Lucca, crolla villetta: trovato corpo 69enne. Si cerca la moglie sotto le macerie

(Adnkronos) –

Esplosione in una villetta a Molazzana ,in provincia di Lucca. Sul posto, in località Eglio, sono intervenuti vigili del fuoco e sanitari del 118. Intorno alle 11 è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 69 anni di Singapore che da ieri risultava disperso. Proseguono invece le ricerche della donna

, 52 anni di Taiwan, rimasta sotto le macerie. La tragedia è successa intorno alla mezzanotte di domenica 22 dicembre.

Sul luogo del disastro sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, il sanitari del 118, il soccorso alpino e i carabinieri. Oltre alle squadre ordinarie sono state attivate anche le squadre di specialisti Urban Search and Rescue (Usar). Le fiamme sono state domate dai pompieri e i soccorritori hanno cominciato a rimuovere le macerie manualmente Sul posto si è recato, fin dalla mezzanotte e mezza, anche il sindaco di Molazzana, Andrea Talani.

A provocare l’esplosione, che ha provocato un incendio e il crollo della villetta, molto probabilmente una fuga di gas.

I due coniugi erano da poco rientrati a casa, dopo essere stati a cena in un ristorante a Castelnuovo Garfagnana, insieme ad alcuni amici. La coppia aveva comprato la casa su due piano poco tempo prima della pandemia da Covid e trascorreva in Garfagnana alcuni periodi dell’anno. I coniugi erano arrivati per le festività natalizie e sarebbero rimasti fino a gennaio. Il corpo del 69enne, pensionato, in precedenza direttore delle vendite della Subaru, è stato trovato sotto le macerie questa mattina verso le 11. Per tutto il giorno sono andate avanti le ricerche della 52enne, dispersa sotto le macerie da parte dei vigili del fuoco.