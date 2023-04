Esplosione a Pietroburgo, polizia russa a caccia di Daria Trepova

Ecco ciò che si sa sinora dell’omicidio blogger Fomin (Tatarsky)

Milano, 3 apr. (askanews) – A seguito di un’esplosione in un caffè sull’argine Universitetskaya a San Pietroburgo, in cui è stato ucciso il corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky (vero nome Maxim Fomin), il numero delle vittime nella mattina è salito a 32 persone, che hanno riportato ferite anche gravi.

La polizia russa sta cercando una donna sospettata di aver consegnato la bomba che ha ucciso il noto blogger russo che sosteneva con fervore l’invasione dell’Ucraina: Fomin, 40 anni, è rimasto ucciso ieri mentre stava conducendo una discussione in un caffè sulle rive del fiume Neva, nel centro storico di San Pietroburgo. Lo riferiscono i media russi. Oltre 30 persone sono rimaste ferite dall’esplosione e 10 di loro rimangono in gravi condizioni, secondo le autorità. Tra loro ci sono nomi noti del fronte più oltranzista filorusso.

Daria Trepova è considerata coinvolta nell’omicidio di Fomin ed è stata inserita nella lista dei ricercati. La banca dati del ministero dell’Interno russo riporta che è ricercata ai sensi del codice penale. Secondo il ministero, Daria Trepova è nata a San Pietroburgo il 16 febbraio 1997.

Gli investigatori di Mosca indagheranno sul caso dell’esplosione al numero 25 dell’argine Universitetskaya. L’ordine arriva direttamente dal capo del comitato di indagine russo Alexander Bastrykin. Da Mosca dipendenti del Dipartimento investigativo criminale del Ministero degli affari interni della Federazione Russa sono arrivati a San Pietroburgo per aiutare nelle indagini, in base a un fascicolo aperto per omicidio.

I notiziari russi affermano che la bomba era nascosta in un busto del blogger che la sospettata gli aveva regalato poco prima dell’esplosione. L’agenzia di stampa Interfax ha riportato del suo arresto domenica, ma in seguito ha affermato che era in fuga mentre sua madre e sua sorella venivano convocate per essere interrogate. Attualmente la casa di Daria Trepova continua a essere perquisita. Il suo telefono è spento.

Testimoni hanno affermato che la sospettata ha scritto e si è scambiata osservazioni con Fomin durante la discussione. La donna avrebbe dichiarato di aver fatto un busto del blogger ma le guardie le avevano chiesto di lasciarlo sulla porta, sospettando che potesse essere una bomba. Poi hanno scherzato e riso, lei è andata alla porta, ha afferrato il busto e lo ha presentato a Fomin-Tatarsky. Un video mostrerebbe Fomin-Tatarsky che scherzava sul busto e lo metteva sul tavolo poco prima dell’esplosione. L’evento era stato annunciato per il 2 aprile alle 17 locali, l’ingresso era gratuito.

Nessuno ha rivendicato pubblicamente la responsabilità, ma i blogger militari e i commentatori “patriottici” hanno immediatamente incolpato l’Ucraina per l’attacco collegando all’assassinio dello scorso agosto della commentatrice televisiva nazionalista Darya Dugina, uccisa quando un ordigno esplosivo telecomandato piazzato nel suo SUV è esploso mentre lei stava guidando alla periferia di Mosca. Le autorità russe hanno incolpato l’intelligence militare ucraina per la morte di Dugina, ma Kiev ha negato il coinvolgimento. Il padre di Dugina, Alexander Dugin, un filosofo nazionalista e teorico politico che sostiene fortemente l’invasione dell’Ucraina, ha definito Tatarsky un “immortale” eroe morto per salvare il popolo russo.

