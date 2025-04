Esplosione ad Atene, scoppia ordigno davanti sede società ferroviaria

(Adnkronos) – Un ordigno è esploso la notte scorsa di fronte la sede della società ferroviaria Hellenic Train nel centro di Atene. Non si sono registrate vittime o feriti nell’esplosione su cui sta indagando l’antiterrorismo. Poco prima dell’esplosione alcuni giornali locali hanno ricevuto una telefonata anonima in cui si avvisava che era stato lasciato uno zainetto contenente un ordigno su un motorino senza targa.

Sono stati subito inviati gli artificieri ma la bomba è esplosa prima del loro arrivo. “Questo è un atto criminale che ha messo in pericolo la vita di persone, dipendenti e passanti in un punto centrale di Atene in un momento di traffico”, ha detto il ministro dei Trasporti, Christos Staikoura. La società ferroviaria ha confermato che nessuno è rimasto ferito e che l’esplosione ha provocato “limitati danni materiali”.

L’incidente avviene alcune settimane dopo le massicce proteste che ci sono stato state in Grecia in occasione del secondo anniversario dell’incidente ferroviario del febbraio del 2023, quando a Tempe si è scontrato un treno merci con un treno passeggeri provocando la morte di 57 persone, in maggioranza giovani studenti, con altre decine di persone che sono rimaste ferite.