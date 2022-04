Esplosione ex fabbrica a Ragusa, 14enne operato: è in condizioni critiche

PALERMO – È ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cannizzaro di Catania il ragazzo di 14 anni che ieri, insieme con un amico, è rimasto gravemente ferito nell’esplosione di una vecchia fabbrica di fuochi d’artificio in disuso a Ispica, nel Ragusano.

Il 14enne è ricoverato nel reparto di Anestesia e rianimazione, dove è stato trasferito dopo gli accertamenti eseguiti al trauma center e dopo il complesso intervento chirurgico effettuato per il trattamento delle lesioni causate dallo scoppio. L’operazione, che ha coinvolto anche oculisti e ortopedici oltre agli anestesisti, ha visto l’intervento congiunto di neurochirurghi e chirurghi plastici per via dei danni riportati alle braccia, al volto e alla testa. “Il ragazzo è in prognosi riservata, le sue condizioni restano critiche”, dicono dall’ospedale.

