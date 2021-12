ROMA – Una fuga di gas ha causato l’esplosione e il crollo di una parte di palazzina a Rocca di Papa, in via Focicchia 34. Una donna è stata estratta viva e trasferita in ospedale. Era nella sua camera da letto. I vigili del fuoco sono stati chiamati intorno alle 6.30 e sono arrivati con due squadre, l’autoscala e il carro crolli oltre a quello per rilevare materiale radioattivo. Al loro arrivo hanno trovato parte della palazzina sventrata da quella che sembra essere una esplosione per una fuga di gas. Le indagini sono ancora in corso.

LEGGI ANCHE: Tragedia di Ravanusa, estratti dalle macerie i corpi di altre quattro vittime

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Esplosione in una villetta a Rocca di Papa, salvata una donna dalle macerie proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento