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Esplosione nel parco degli Acquedotti a Roma: si indaga sulla rete di anarchici, serie di perquisizioni
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Esplosione nel parco degli Acquedotti a Roma: si indaga sulla rete di anarchici, serie di perquisizioni

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Roma, 21 mar. (askanews) – Una serie di perquisizioni sono state eseguite nelle ultime ore in seguito alla esplosione che nella mattinata di ieri si è verificata all’interno di un casale nel parco degli Acquedotti, a Roma. E’ intenzione degli inquirenti ricostruire la ‘rete’ delle conoscenze e dei contatti, nella Capitale e non solo, a cui facevano riferimento i due anarchici rimasti uccisi dalla deflagrazione, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. Serviva poi a qualcosa il molto fertilizzante ritrovato tra le macerie? E’ questo uno degli interrogativi che si sta ponendo la polizia scientifica che dovrà verificare il tipo di materiale usato per assemblare l’ordigno.

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