esplosioni-a-caracas,-le-prime-immagini.-maduro:-“attacco-usa”

sabato, 3 Gennaio , 26

Di Redazione-web

Blackout nella zona sud della città

Caracas, 3 gen. (askanews) – Forti esplosioni sono state sentite a Caracas, in Venezuela, nella notte. Queste sono le prime immagini in arrivo dal Paese, alcune amatoriali, in cui si sentono boati e rumore di aerei e si vede una grossa nube di fumo in lontananza.Le esplosioni sono state segnalate a partire dalle ore 2:00 locali (le 7 in Italia). Un blackout elettrico ha interessato la zona meridionale di Caracas, vicino a una grande base militare, secondo quanto riportato da residenti.Il presidente Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza e ha accusato gli Usa di questa “gravissima aggressione militare”, una circostanza confermata per ora non ufficialmente ma da fonti ad alcuni media Usa.

