Esplosioni vicino ambasciata Israele a Copenaghen, non ci sono feriti

La polizia indaga su due detonazioni nei pressi sede diplomatica

Copenaghen, 2 ott. (askanews) – La polizia danese ha dichiarato mercoledì di indagare su due esplosioni avvenute vicino all’ambasciata israeliana nella capitale Copenaghen. L’ambasciata è una delle numerose sedi diplomatiche straniere, tra cui Iran, Thailandia, Turchia e Romania, raggruppate nell’esclusivo quartiere di Hellerup, a nord della capitale danese.Non ci sono feriti in seguito alle detonazioni che sono state registrate nella notte “nelle immediate vicinanze” dell’ambasciata israeliana, ha detto ai giornalisti il portavoce della polizia Jakob Hansen, sottolineando che “è troppo presto” per confermare se ci sono legami tra l’ambasciata israeliana e l’incidente.”Nessuno è rimasto ferito e stiamo conducendo un’indagine preliminare sul posto”, ha confermato in precedenza la polizia sulla piattaforma social X.Su X, l’ambasciatore israeliano in Danimarca, David Akov, si è tuttavia detto “scioccato dallo spaventoso incidente avvenuto vicino all’ambasciata poche ore fa”.