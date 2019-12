Esposito: “Al Napoli serve un regista per il 4-3-3”

Salvatore Esposito, noto attore, ha parlato a Napolimagazine.com in merito all’annata del Napoli e al futuro che verrà. Di seguito le sue parole.

Esposito: “Al Napoli serve un centrale in mezzo al campo”

Il primo tempo di Sassuolo può essere considerata l’ultima gara brutta del 2019, e il secondo tempo di Sassuolo la prima gara bella del 2020. Se il Napoli vuole giocare con il 4-3-3, ha assolutamente bisogno di un centrale di centrocampo capace di smistare palloni, un palleggiatore bravo a fare da collante tra difesa, centrocampo e attacco.

E’ quello che spesso è mancato al Napoli di Ancelotti, eccezion fatta per le gare di Champions nelle quali si è giocato in 20-30 metri. Bisogna capire se Gattuso preferisce un uomo fisico o un calciatore tecnico. Bisogna capire se il profilo di Lobotka è quello giusto. Io preferirei Torreira, perchè già conosce il campionato italiano, ma so che non è semplice. Ci sono tanti nomi tra giovani ed esperti a disposizione. Se il Napoli intende prendere un calciatore per i prossimi sei mesi puo’ andare bene anche il Pulgar di turno.

Se invece si vuole già pensare al dopo, in Francia c’è Thiago Maia. Sono meno tecnici, ma fanno un grande filtro, e a me piacciono tantissimo, sia Ndidì del Leicester che Doucourè del Watford. Tra i tecnici, anche se la valutazione è molto alta, c’è Ruben Neves del Wolverhampton. A prezzi piu’ bassi inoltre è possibile sfruttare delle opportunità.

Bisogna capire la strada che vuole prendere il Napoli. Farei lo scambio Llorente-Politano, non per Llorente che reputo bravo, ma perche’ al centro siamo già coperti con Milik e Mertens, considerando che l’adattabile e’ Lozano. Uno come Politano nel 4-3-3 servirebbe come il pane. Infine bisogna capire anche il destino di Ghoulam, perche’ se e’ vero che va al Marsiglia o altrove occorre qualcuno che faccia rifiatare Mario Rui.

