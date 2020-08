Esposito (Gazzetta): “Juventus, inutile fare i puristi. Deluso dall’Inter di Conte”

La Juventus si è aggiudicata il nono titolo consecutivo. Venerdì sette agosto i bianconeri se la vedranno in Champions League con il Lione. Il giorno dopo toccherà al Napoli. I partenopei affronteranno il Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale della competizione continentale per club più importante. Per parlare di quanto sta accadendo nel calcio italiano la redazione di 90min Italia ha contattato Gian Paolo Esposito, giornalista della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: Cagliari… continua a leggere sul sito di riferimento