Esposito: “Juventus, un solo nome se va via Sarri e non è Zidane! Ibrahimovic, meglio il ritiro”

​Il giornalista e conduttore di Area di Rigore, Paolo Esposito, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista a 90min Italia. Ecco le sue parole: La Juventus, secondo gli ultimi rumors di mercato, avrebbe offerto un contratto pluriennale da 8 milioni a stagione a Zinedine Zidane. Addio a Sarri, quindi? “Credo che tutto dipende da cosa farà Sarri in Champions! È chiaro, che se dovesse vincerla, non potrebbe mai essere allontanato. Personalmente a me piace più la Juventus di… continua a leggere sul sito di riferimento