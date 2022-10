Esselunga apre in centro a Milano il primo negozio di specialità

In via Spadari dove a Natale 2021 aveva aperto pasticceria Elisenda

Milano, 25 ott. (askanews) – Esselunga porta le sue eccellenze in centro a Milano. Dopo il temporary store della pasticceria Elisenda a Natale 2021, torna in via Spadari 4 con un negozio più ampio e un format inedito, una curata "bottega di quartiere" in una via dove sono già presenti diverse attività legate al mondo gastronomico. Il negozio "Le eccellenze di Esselunga" si apre su una gastronomia con una selezione di prodotti arricchita dall'esposizione a libero servizio della linea "Cucina Esselunga" un nuovo marchio ideato per identificare una proposta di piatti pronti disponibili nei negozi e da oggi anche in via Spadari. Oltre 200 le ricette, presenti a rotazione a seconda della stagionalità, preparate da chef con un assortimento che spazia dai grandi classici delle tradizioni regionali italiane, come le lasagne e i cannelloni, a ricette dal mondo, proposte vegetariane e salutiste fino alla rosticceria calda al sushi, le tartare, i pokè e il pane fresco. Dalla gastronomia si accede poi allo spazio riservato a Elisenda, la pasticceria di Esselunga nata in collaborazione con il ristorante stellato Da Vittorio dei fratelli Cerea. Completa il negozio la caffetteria per colazioni o pause caffè e un dehor per consumare sul posto.