esselunga,-m.-caprotti:-tempi-difficili-ma-cerchiamo-di-star-vicino-a-famiglie

Milano, 29 lug. (askanews) – Sono “tempi difficili, un mercato difficile ma cerchiamo di essere vicini alle famiglie e dare valore anche con nostri prezzi, la convenienza, con i nostri sconti, quindi stiamo lavorando per essere vicini a tutti”. A parlare è Marina Caprotti, presidente esecutiva di Esselunga che questa mattina ha tagliato il nastro per la riapertura dello storico punto vendita di Milano, in viale Piave, chiuso per oltre un anno per lavori di ristrutturazione.

Questo punto vendita, ha raccontato la figlia del fondatore, Bernardo Caprotti, “Ha un valore storico per noi e siamo felicissimi di ridare vita a questo negozio perché abbiamo un particolare affetto nel cuore”. “Io ci venivo tutti i sabati con mio padre da bambina – ha ricordato – era un negozio che ho sempre frequentato tantissimo, quindi fa parte un po’ della nostra storia. Adesso si rinnova, ci saranno delle novità bellissime: apriremo la profumeria, la parafarmacia, ci sarà anche tutto il beauty e il parrucchiere. Questo avverrà a dicembre”.

Alla domanda se ci si debba aspettare altre novità prima della fine dell’anno ha risposto: “Piano piano sì, ce ne saranno diverse in autunno in termini di aperture”. Punti vendita nuovi o ristrutturazioni? “Entrambe. Abbiamo la riapertura di Gessate che sarà un altro negozio che raddoppia e poi ce ne sono altre più piccole che vedrete”, ha concluso la figlia del fondatore.

Mlo