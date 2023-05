EssilorLuxottica: premio di risultato record, fino a 4.100 netti

Redistribuirà ai dipendenti italiani un valore totale di 32 milioni

Milano, 16 mag. (askanews) – Premio di risultato record per i dipendenti italiani di EssilorLuxottica: sale oltre i 3.800 euro lordi, superando i 4.100 euro netti – circa due mensilità aggiuntive – qualora il dipendente scelga di convertire l’importo in beni e servizi welfare. Il gruppo fondato da Leonardo Del Vecchio redistribuirà quindi tra i dipendenti italiani un valore totale di 32 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto allo scorso anno. Lo annuncia una nota di Filctem Cgil dopo l’incontro che si è svolto con i rappresentanti di Femca Cisl, di Uiltec Uil e dell’azienda sul premio di risultato consuntivo 2022.

I sindacati esprimono “piena soddisfazione per i risultati ottenuti e per il premio, il più alto di sempre, che riconosce il contributo dei lavoratori al successo dell’azienda”. In una fase che segna, inoltre, l’inizio della stagione di contrattazione di secondo livello tra organizzazioni sindacali e azienda, si evidenzia “apprezzamento per il forte orientamento dimostrato all’innovazione e alla sperimentazione anche in fabbrica su tematiche come conciliazione vita-lavoro e la salvaguardia dell’eccellenza e della competitività delle attività italiane”.

