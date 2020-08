Estate 2020, la grande fuga dei turisti stranieri dall’Italia

AGI – Turisti stranieri quasi assenti in Italia. Una mancata spesa di circa 13 miliardi di euro, solo nei mesi di luglio-agosto e settembre, precisamente conti alla mano 13 miliardi e 734 milioni di euro. Lo si legge in una nota di Confcommercio. Quasi l’80% in meno le presenze negli hotel a 5 stelle, in particolare mancano all’appello soprattutto i turisti stranieri (-91,2%) che per le strutture di alta gamma costituiscono la componente principale della domanda.

Le città d’arte provate dal lockdown

I principali habitue’s degli alberghi di lusso, secondo Federalberghi-Confcommercio, provengono infatti da Stati Uniti, Giappone, Russia,

