AGI – E tutto tornò come prima. Al punto che tutto o quasi è stato dimenticato. Ma quanti morti fece nel mondo, cinquantun anni fa, l’influenza di Hong Kong? Chi lo ricorda? Il numero può essere solo stimato e la forchetta è notevole: da uno a quattro milioni secondo Kara Rogers, senior editor per le Scienze biomediche dell’Encyclopaedia Britannica. Fu la terza pandemia del Novecento, dopo la terrificante “spagnola” (1918-19, tra 25 e 50 milioni di morti) e l’influenza asiatica (1957). Tuttavia il ’68/69 non è rievocato per l’emergenza sanitaria, ma per la contestazione giovanile.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Estate ’69, quando a Woodstock si sfidò la pandemia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento