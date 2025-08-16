estate-a-ercolano,-straordinario-successo-per-franco-ricciardi

L’artista partenopeo in piazza Pugliano: “La musica deve aggregare su temi importanti come legalità e amore. Diamo fiducia ai giovani”

Straordinario successo per Franco Ricciardi, accolto mercoledì sera ad Ercolano in una piazza Pugliano stracolma di fans per il suo “Pop Medina” tour.

L’evento, che rientra nella programmazione estiva del Comune finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del programma “Ercolano = Legalità + Turismo”, progetto incluso nel “Cartellone degli eventi metropolitani 2024/2025”, ha regalato agli spettatori una serata ricca di emozioni, tra vecchie e nuove hits dell’artista partenopeo, e anche una sorpresa come il duetto sul palco con Andrea Sannino, ercolanese doc.

“La musica deve aggregare le persone su temi importanti come quelli della legalità e dell’amore – ha dichiarato Ricciardi dal palco. Sono felice di tornare a Ercolano in una piazza così bella, piena di gente.

Il mio messaggio ai giovani è quello di riflettere su quanto sia meravigliosa la vita e come debba essere tutelata e valorizzata, non spezzata. Credo molto nelle nuove generazioni che hanno la responsabilità di portare avanti il nostro mondo, dobbiamo dare loro fiducia”.

Un messaggio potente che unisce cultura, musica e impegno civile, che è arrivato al cuore delle migliaia di partecipanti.