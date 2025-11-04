martedì, 4 Novembre , 25

4 novembre, Mattarella: “Prezioso il contributo delle forze armate per la libertà”

(Adnkronos) - “Il 4 novembre segna la data...

Crollo Torre dei Conti, dopo la morte di Octay Stroici si indaga per omicidio e disastro colposi

(Adnkronos) - Dopo la morte di Octay Stroici,...

Nepal, morti i due alpinisti italiani dispersi sul massiccio del Manaslu

(Adnkronos) - Le autorità nepalesi hanno confermato la...

Lucia Aleotti riceve il Collare d’oro al Merito Sportivo del Coni

(Adnkronos) - Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha...
estate-di-san-martino-in-anticipo,-sole-e-temperature-miti-sull’italia-ma-dura-poco
Estate di San Martino in anticipo, sole e temperature miti sull’Italia ma dura poco

Estate di San Martino in anticipo, sole e temperature miti sull’Italia ma dura poco

DALL'ITALIA E DAL MONDOEstate di San Martino in anticipo, sole e temperature miti sull'Italia ma dura poco
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
L’Estate di San Martino è arrivata in anticipo di una settimana. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma l’arrivo di un periodo soleggiato e caldo nel cuore dell’Autunno con massime quasi ovunque fino ai 16-20°C; avremo di contro, condizioni un po’ più rigide di notte, minime che favoriranno la formazione della nebbia in Val Padana. 

Il tempo sarà dunque bello quasi ovunque fino a giovedì, salvo locali piovaschi nelle prossime ore all’estremo Sud; da giovedì sera una bassa pressione porterà un sensibile peggioramento in Sardegna, in grado di causare da venerdì qualche rovescio anche in Sicilia e lungo la costa tirrenica, specie laziale, campana e calabrese. 

Come un anno fa, il Nord sarà sotto la protezione dell’alta pressione, alta pressione che però farà aumentare lo smog e la nebbia, il Centro godrà di belle giornate di sole, il meridione beneficerà un po’ meno del “bonus San Martino” trovandosi tra i residui addensamenti delle prossime ore e il vortice mediterraneo previsto in arrivo da giovedì. 

NEL DETTAGLIO 

Martedì 4. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole e temperature in aumento. Al Sud: atmosfera stabile. 

Mercoledì 5. Al Nord: nubi sparse, alcune nebbie al mattino. Al Centro: sereno, nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: sereno e mite. 

Giovedì 6. Al Nord: nubi sparse, alcune nebbie al mattino. Al Centro: sereno, nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: sereno e mite, peggiora in tarda serata ad iniziare dalla Sardegna. 

Tendenza: peggiora verso il Sud da venerdì. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.