sabato, 11 Ottobre , 25

Ornella Muti: “Ho tradito, sono stata tradita ma nell’amore sano ci credo ancora”

(Adnkronos) - "Io ho sempre armato i miei...

Trump, parla il medico: “Ottima salute, età cardiaca di 14 anni più giovane dell’anagrafica”

(Adnkronos) - Donald Trump gode di "ottima salute...

Verissimo, ospiti e interviste oggi sabato 11 ottobre

(Adnkronos) - Verissimo torna questo weekend, sabato 11...

Ballando con le stelle stasera, la terza puntata va in onda dopo la Nazionale

(Adnkronos) - Ballando con le stelle stasera, sabato...
estonia-italia,-oggi-qualificazioni-mondiali:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla
Estonia-Italia, oggi qualificazioni Mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla

Estonia-Italia, oggi qualificazioni Mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla

DALL'ITALIA E DAL MONDOEstonia-Italia, oggi qualificazioni Mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’Italia torna in campo nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 11 ottobre, la Nazionale del Ct Gennaro Gattuso affronta l’Estonia a Tallinn, a Le Coq Arena. Gli azzurri tornano a giocare contro gli estoni dopo il 5-0 della gara d’andata, giorno del debutto in panchina del nuovo commissario tecnico Gattuso. L’Italia è al momento seconda nel gruppo I, a 9 punti, e insegue la Norvegia prima a quota 15 ma con una partita in più. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Estonia-Italia.  

Ecco le probabili formazioni di Estonia-Italia, in campo stasera alle 20:45:  

Estonia (4-2-3-1) Hein; Larsen, Mets, Paskotsi, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Kristal, Saarma; Sappinen. Ct. Henn 

Italia (4-4-2) Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cambiaso, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Ct. Gattuso 

Estonia-Italia sarà visibile in esclusiva sulla Rai, che trasmetterà la partita in tv in diretta su Rai 1. La partita sarà visibile anche in streaming su Rai Play. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.