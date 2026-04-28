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Estradato in Italia un costaricano in affari con la ‘Ndrangheta
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Estradato in Italia un costaricano in affari con la ‘Ndrangheta

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“Rciercato dal governo italiano”

Milano, 28 apr. (askanews) – Le autorità del Costarica stanno estradando un cittadino costaricano in Italia, dove è accusato di traffico di droga e sospettato di avere legami con la ‘Ndrangheta. “Questa persona è ricercata dal governo italiano per traffico internazionale di droga. Secondo le indagini condotte dalle autorità italiane, questo individuo avrebbe introdotto droga in Italia e avrebbe avuto legami con la ‘Ndrangheta, uno dei più grandi e potenti gruppi mafiosi italiani”, ha dichiarato ai giornalisti a San José il direttore dell’Agenzia di Investigazione Giudiziaria, Michael Soto.”Si tratta di una persona che, a quanto pare, ha una lunga storia di coinvolgimento nel traffico internazionale di droga, in particolare nel Pacifico meridionale, nella regione di Punta Burica, dove avrebbe ricevuto carichi destinati allo stoccaggio prima di essere trasportati nei Caraibi e poi in Europa”, ha concluso Soto.

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