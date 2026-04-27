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Estradato un hacker cinese ricercato dagli Usa
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Estradato un hacker cinese ricercato dagli Usa

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Accusato di cyberattacchi su vaccini Covid

Milano, 27 apr. (askanews) – La Polizia di Stato ha arrestato ed estradato negli Stati Uniti un hacker cinese accusato di aver condotto attacchi informatici su larga scala contro enti americani impegnati nella ricerca sui vaccini anti-Covid.L’operazione è stata possibile grazie alla collaborazione con l’FBI e si è conclusa dopo la decisione della Corte d’Appello di Milano e del Ministero della Giustizia. L’uomo, ex manager di una società tecnologica di Shanghai, era stato fermato a luglio 2025 all’aeroporto di Malpensa, mentre si preparava a partire con la moglie per una vacanza.Secondo le autorità statunitensi, avrebbe agito per conto del governo cinese nell’ambito della campagna hacker nota come Hafnium, sfruttando vulnerabilità nei sistemi di posta elettronica per colpire migliaia di computer in tutto il mondo. Nel mirino, tra il 2020 e il 2021, istituzioni governative, università e centri di ricerca impegnati nello sviluppo di vaccini e terapie contro il Covid-19.

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