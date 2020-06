AGI – La manifestazione convocata al Circo Massimo dall’estrema destra, Forza Nuova e gruppi ultras venuti da più parti d’Italia, si è trasformata subito in una rissa tra i militanti di destra presenti. Seguita poi da un prolungato lancio di oggetti contro giornalisti e forze dell’ordine. In alcune centinaia si erano dati appuntamento alle 15 nello spiazzo finale della vecchia arena romana, tra loro gruppi neofascisti e alcune tifoserie organizzate, sotto la sigla ‘Ragazzi d’Italia’, per contestare governo e opposizioni per le politiche adottate durante la pandemia di Covid-19.

Molti indossano magliette bianche, i presenti sono assembrati in barba alle norme anti contagio da coronavirus e più delle mascherine indossano cappucci,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Estrema destra in piazza a Roma, tensioni con polizia e giornalisti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento