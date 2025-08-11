lunedì, 11 Agosto , 25

Parietti-Cuccarini, tregua social dopo il botta e risposta: “Buon compleanno”

(Adnkronos) - Tra Alba Parietti e Lorella Cuccarini...

West Nile, altre due vittime: nel Lazio e in provincia di Caserta

(Adnkronos) - Altre due vittime per il virus...

Martina Colombari nel cast di ‘Ballando con le stelle’, l’annuncio con le…capre

(Adnkronos) - Martina Colombari entra ufficialmente nel cast...

West Nile, confermata ottava vittima in provincia di Caserta

(Adnkronos) - Il virus West Nile continua a...
etna,-colata-di-lava-a-3000-metri:-voli-regolari-all’aeroporto-di-catania
Etna, colata di lava a 3000 metri: voli regolari all’aeroporto di Catania

Etna, colata di lava a 3000 metri: voli regolari all’aeroporto di Catania

DALL'ITALIA E DAL MONDOEtna, colata di lava a 3000 metri: voli regolari all'aeroporto di Catania
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Voli regolari all’aeroporto di Catania dopo la colata lavica a tremila metri dell’Etna, avvenuta con l’apertura di una nuova bocca effusiva sul versante meridionale della Bocca Nuova. Il flusso, stando alle indicazioni dei geofisici, si è mosso in direzione sud. L’aeroporto di Catania resta aperto, anche se l’allerta sui voli rimane. 

L’apertura della nuova bocca effusiva è stata resa nota ieri dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. Durante la mattinata di domenica 10 agosto è stata segnalata la presenza di una colata di lava a quota 3000 metri circa, sul versante meridionale della Bocca Nuova. Il flusso lavico, diretto verso Sud, è stato oggetti di rilievi sul terreno del personale Ingv. Da un punto di vista sismico non sono state segnalate variazioni di rilievo. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.