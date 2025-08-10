domenica, 10 Agosto , 25

Etna, colata lavica a 3mila metri: si apre nuova bocca effusiva sul vulcano

Di Redazione-web

(Adnkronos) – Colata lavica a 3mila metri sul vulcano Etna oggi, dopo l’apertura di una nuova bocca effusiva sul vulcano. A comunicarlo è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo.  

Durante la mattinata si è messa in posto una colata lavica in area sommitale a quota 3000 metri circa, con l’apertura di una bocca effusiva posizionata sul versante meridionale della Bocca Nuova. Il flusso lavico si dirige in direzione Sud, sono in corso rilievi sul terreno del personale Ingv. Da un punto di vista sismico non si segnalano variazioni di rilievo. La sorgente del tremore vulcanico è localizzata ad una quota di 2800 m tra voragine e cratere di Nord Est. Non si segnala attività infrasonica rilevante, spiega ancora l’Ingv.  

