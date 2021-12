Eu Eco Tandem lancia l’ambassador esperto di turismo ecosostenibile

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 gennaio 2022

Informare, ispirare e sostenere il turismo ecosostenibile, ma anche diffondere i risultati dei progetti ed interagire col pubblico in target. Sono alcune delle “missioni” richieste agli aspiranti ambassador di Eu Eco Tandem, promosso da Enit (Agenzia nazionale italiana del turismo) e co-finanziato dal programma Cosme dell’Unione Europea che, tra gli obiettivi finali, ha quello di creare connessioni interessanti e solide nell’ambito dell’industria del turismo, per promuovere innovazioni sostenibili.

A questo proposito, fino al 15 gennaio 2022, c’è la possibilità di iscriversi per proporsi nel ruolo di ambassador ed entrare a far parte del network.

L’ambasciatore Eu Eco Tandem ideale è un professionista o, comunque, un esperto di turismo, meglio se ecosostenibile, con una buona rete di relazioni attinenti al target del progetto: Pmi del turismo tradizionale, startup innovative o entità commerciali, che operano nel campo dell’ecosostenibilità.

Gli ambassador avranno il compito, tra l’altro, di diffondere la mission, la visione e le informazioni relative al progetto in occasione degli eventi; nominare 6 candidati: 3 startup e 3 Pmi per il prossimo programma Biz; promuovere il programma in almeno due eventi online o offline; ed eventualmente condividere la propria testimonianza attinente al tema.

In particolare, sarà loro richiesto di divulgare e promuovere, da gennaio a maggio 2022, gli eventi e le attività del programma con almeno 5 post dedicati sui social media.

Per quanto riguarda i vantaggi, gli ambassador prederanno parte alla nascita di nuove sinergie; riceveranno continui aggiornati sull’argomento ed inviti a tanti eventi promossi da Eco Tandem, oltre ad ottenere una buona visibilità a livello europeo.

Ma non è tutto. L’ambasciatore più attivo sui social ed in grado di coinvolgere quante più realtà del settore possibili, sarà premiato da Eu Eco Tandem durante la cerimonia finale, che si terrà verso la metà del 2023.

Agli aspiranti ambassodor è richiesta la disponibilità a collaborare per un anno, eventualmente, rinnovabile.

Per candidarsi, basterà collegarsi al seguente link: https://www.eu-ecotandem.eu/calling-for-ambassadors e compilare il modulo per l’iscrizione.

Con il programma l’industria del turismo cambia volto.

Ecco i link del progetto:

Partner dell progetto: X23 srl (Coordinatore), SocialFare (Italia), Enit (Italia), Itkam (Germania), Leipzig Graduated School of Management (Germania), The University of Graz – RCE (Austria) The Slovak Business Agency (SBA) (Slovacchia), Green Evolution SA (GE) (Grecia).

L’articolo Eu Eco Tandem lancia l’ambassador esperto di turismo ecosostenibile proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento