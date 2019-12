Eugenio Amato torna a All together now 2 per la semifinale e canta “You should be dancing“. Nella puntata di stasera, giovedì 26 dicembre 2019, il concorrente ha sfidato Carmine Cirillo proponendo ai telespettatori una sua personale versione della celebre canzone dei Bee Gees. “Sento una vena melodica, più di quanto il brano richieda” il commento sferzante di Beppe Vessicchio. Ecco il video da Mediaset Play con l’intera nuova esibizione.

