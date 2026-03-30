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Euractiv: l’Ue potrebbe rivalutare il mandato per la missione Aspides
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Euractiv: l’Ue potrebbe rivalutare il mandato per la missione Aspides

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Roma, 30 mar. (askanews) – L’UE potrebbe riconsiderare il mandato della sua missione navale nel Mar Rosso se il movimento politico-militare sciita Houthi, al potere nel nord dello Yemen, riprendesse gli attacchi contro le navi mercantili nella regione, riferisce Euractiv.

“Se la situazione dovesse cambiare (se gli attacchi dovessero riprendere – ndr), si potrà sempre discutere del mandato”, riporta il media, citando un diplomatico europeo.

Allo stesso tempo, il diplomatico ha sottolineato che è troppo presto per parlare di eventuali cambiamenti per la missione Aspides.La pubblicazione rileva che l’Europa sta incontrando sempre maggiori difficoltà nell’astenersi dall’estendere la propria missione nel Mar Rosso al Golfo Persico, a causa delle pressioni politiche derivanti dall’aumento dei prezzi del petrolio e del gas. Tuttavia, i leader dell’UE temono che un intervento militare possa trascinare l’Europa in un conflitto regionale.

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