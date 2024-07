euro-2024,-demiral-squalificato-2-partite-per-gesto-lupi-grigi

(Adnkronos) – La Uefa ha squalificato per 2 giornate Merih Demiral, difensore della Turchia che negli ottavi di finale di Euro 2024 ha compiuto un gesto con riferimento all”organizzazione ultranazionalista dei lupi grigi. Demiral ha realizzato entrambi i gol nella vittoria per 2-1 contro l’Austria. La sua esultanza non è passata inosservata, il gesto – diventato un caso diplomatico tra Germania e Turchia – è stato stigmatizzato anche dal ministro degli Interni tedesco, Nancy Faeser. La Uefa ha avviato un’inchiesta disciplinare che, secondo Bild, ha portato al provvedimento disciplinare. Demiral salterà la sfida dei quarti di finale in programma sabato con l’Olanda e anche l’eventuale semifinale. Il difensore tornerebbe a disposizione solo per la finale.